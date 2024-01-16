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Александр Энберт считает, что Губановой занизили баллы за компоненты на чемпионате Европы

Александр Энберт считает, что Губановой занизили баллы за компоненты на чемпионате Европы
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт поделился впечатлениями от судейства на женском чемпионате Европы.

«Как мне женский турнир на чемпионате Европы? Первое, что хочется сказать — компоненты у Анастасии Губановой могли быть выше. У нее были прекрасные прокаты и короткой, и произвольной программы. В короткой она на три с половиной балла отставала от Луны Хендрикс по компонентам — мне кажется, это много. Может быть, Луна Хендрикс и должна быть выше по компонентам, но не настолько. Но в итоге Луна — первая, Анастасия — вторая, наверное, так и должно быть, я согласен с судьями. Здесь вопрос лишь в том, что у Анастасии баллы должны быть выше, даже если то же самое место», — сказал Энберт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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