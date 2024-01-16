«Мне очень повезло с тобой, как на льду, так и в жизни». Смолкин — Диане Дэвис

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, поздравил свою напарницу с днём рождения.

«Дишенька, будь счастлива! Ты самая красивая, добрая, милая, отзывчивая! Мне очень повезло с тобой, как на льду, так и в жизни. Сияй ещё ярче, с днём рождения, люблю!!!» — написал Смолкин в своих соцсетях.

Напомним, Смолкин и Дэвис являются серебряными призёрами чемпионата России (2022), бронзовыми призёрами чемпионата России среди юниоров 2020 года и победителями финала Кубка России среди юниоров (2021). Оба фигуриста выступают за Грузию с 2023 года. Они стали восьмыми в борьбе за чемпионство Европы в Каунасе (Литва). В сумме за два выступления они набрали 189,46 балла. Сам Смолкин сказал, что они готовы совершенствоваться дальше.