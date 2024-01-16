Боброва: Метёлкина и Берулава могли бы составить конкуренцию нашим – может, в пятёрке ЧР

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» оценили выступление объединившиеся в спортивную пару летом 2023 года и представляющих Грузию фигуристов Анастасии Метёлкиной и Луки Берулава на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Второй или третий эшелон чемпионата России уровень, но мне интересно смотреть. Я Маттео Гуаризе очень хорошо знаю, с ним каталась – с этой стороны я за них рада. То, что они стали чемпионами Европы, для меня абсолютно неожиданно было. Я делала большую ставку на Метёлкину и Берулаву, несмотря на ошибки, которые, как я предполагала, могут вылезти. Они чемпионы юниорского финала Гран-при, некий статус имеется. И вообще классные программы обе, я была уверена, что сильных ошибок они не допустят, и даже если будут какие-то помарки, это позволит им занять первое место. Они и по второй оценке должны повыше быть», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Одна ошибка – падение с тройного сальхова и вынужденность цеплять к тулупу – и в итоге они на втором месте. Их спасла короткая программа – чистая и классная», — заметил Журанков.

«На них интереснее смотреть, у них больше скорости, у них сложнее элементы. Для меня это другой эшелон катания в парном. Они могли бы составить конкуренцию нашим – возможно, в пятёрке чемпионата России. Остальных я вообще не ставлю. У Насти с Лукой всё впереди, я уверена, что они себя покажут. Впереди юниорский и взрослый чемпионаты мира. Катайся они чисто, они всё бы взяли, была бы сенсация чемпионата Европы – совершенно новая пара выиграла в юниорах финал и сразу взрослый чемпионат Европы. Но, к сожалению, дали повод. Мы поздравляем их с серебром. Это замечательно. Они катаются у потрясающих тренеров, которые не только российское парное катание под себя подгребают, но и мировое. Это замечательно. Мы поздравляем Павла Слюсаренко, который работает с большой тренерской командой, и желаем ему удачи», — добавила Боброва.