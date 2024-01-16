Боброва – о 4-м месте Павловой и Святченко: не нужна пара, которую тренируют россияне

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о выступлении Марии Павловой и Алексея Святченко на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2024.

«Нина Михайловна Мозер сказала, что нужны другие программы – и короткая, и произвольная. Такие, чтобы ребята захватили зал, потому что сейчас у Маши с Лёшей есть катание от элемента к элементу. Но нужно отметить, что даже такое катание должно стоить больше. Самая стабильная пара. Один недокрут только на двойном акселе. По этому сезону Алексей добирает форму после травмы, и вот пожалуйста – прокат был без потерянной части в финале. Они практически всё сделали, хотя жалко второй уровень за вращение получать в самом конце. Про них хочется сказать, что их жальче всего. Пахать-пахать, так кататься…» — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Их ставят второй оценкой на седьмое место!» — заявила Боброва.

«Эти компоненты – издевательство. Их жалко больше, чем кого бы то ни было, даже больше, чем Хазе и Володина. Да, можно согласиться с Мозер, что нужны классные программы. Но нельзя сказать, что эта программа вообще никакая. Нормальная рабочая программа высокого уровня, парное катание у них высокого уровня, с прыжками справились, сложность – самая высокая в этой компании. Но просто не нужны венгры на пьедестале почёта на чемпионате Европы и где бы то ни было», — добавил Журанков.

«Не нужна ещё одна пара, которую тренируют российские специалисты», — сказала Боброва.