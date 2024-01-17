15 января отмечался «День фигурного катания». Российская фигуристка и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева поделилась первыми кадрами на льду в своих социальных сетях и поздравила подписчиков.

«Моей маме тогда говорили, что я слишком маленькая для фигурного катания. Но я закатывала истерики “хатю кататься, хатю кататься”.

Убедила:) Вроде не зря)

Всех с праздником. Фигурное катание — волшебный вид спорта!" — написала Медведева под постов своём телеграм-канале.

Напомним, что российская фигуристка выступала в одиночном фигурном катании. В конце 2019 года Медведева завершила профессиональную спортивную карьеру. По ее словам, причиной этому стали проблемы со здоровьем. Она поняла, что нет физической возможности выступать.