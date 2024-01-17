«Сейчас, наверное, скажу, что проиграла». Муравьёва о серебре на ЧР-2024
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23 декабря 2023 года завершился чемпионат России — 2024. Софья Муравьёва по результатам двух программ заняла второе место и забрала серебряную медаль. Её результат в сумме составил 239,40 баллов. Спустя почти месяц после соревнований, спортсменка заявила, что разобрала ошибки и поняла, что проиграла.
«После старта было ощущение, что для себя я, конечно же, выиграла серебро. Потом начала анализировать ошибки: что не сделала, где нужно было додержать… Сейчас, наверное, скажу, что проиграла» — приводит слова Муравьёвой RT.
Напомним, что первое место осталось за Аделией Петросян, которая по результатам двух программ набрала 246,53 балла. Третье место у Камиллы Валиевой, у нее 237,99 баллов в сумме.
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