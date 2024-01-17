Муравьёва рассказала о планах на танцевальную программу

Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала о планах поставить танцевальную программу.

«Я ещё никогда не катала танцевальные. Но и такая идея тоже у нас имеется. Очень классная. Надеюсь, поеду на турнир шоу-программ — и там будет возможность показать себя с этой стороны тоже» — приводит слова Муравьёвой RT.

Спортсменка призналась, что давно в мыслях у нее было поставить то, что для нее будет нехарактерно. Идею она держит в секрете.

Напомним, фигуристка стала серебряным призёром чемпионата России — 2024. Она набрала 239,40 балла в сумме за два проката. Первое место осталось за Аделией Петросян, которая по результатам двух программ набрала 246,53 балла. Третье место у Камилы Валиевой, у неё 237,99 балла в сумме.