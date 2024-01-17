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Загитова, Щербакова, Ягудин и Траньков появятся на грядущем чемпионате России по прыжкам

Загитова, Щербакова, Ягудин и Траньков появятся на грядущем чемпионате России по прыжкам
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Пресс-служба Первого канала сообщила, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2020 года Анна Щербакова, победитель Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков будут работать на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт с 19 по 21 января в Москве.

«Яркие, харизматичные, обаятельные, неповторимые, олимпийские чемпионы специально для вас сделают чемпионат России по прыжкам ещё более огненным», — говорится в опубликованном сообщении. При этом в медиа не уточняется, чем именно будут заниматься данные фигуристы на турнире.

Напомним, согласно регламенту за победу будут бороться две команды. Их капитанами станут Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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