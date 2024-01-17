Появился фрагмент реалити-шоу «Большие девочки» с участием Этери Тутберидзе

Появился первый фрагмент нового реалити-шоу телеканала «Пятница», в котором примет участие заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Напомним, Тутберидзе выступит в роли наставника в шоу «Большие девочки». Его идея заключается в том, что 13 девушек, имеющих лишний вес (от 100 кг), будут пытаться похудеть и изменить качество жизни под камерами. Та участница, у которой получится скинуть наибольший вес, получит приз в один миллион рублей. Премьерный выпуск телеканал обещает презентовать 9 февраля в 19:00 по московскому времени.

«Я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными», — заявляет Тутберидзе в рамках видео.

Видеофрагмент с участием Тутберидзе доступен по ссылке.