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Малинин вошёл в число номинантов на звание лучшего фигуриста года по версии ISU

Американский фигурист Илья Малинин вошёл в число номинантов на звание лучшего фигуриста года по версии Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-служба ISU.

Другими претендентами стали двукратный чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпиад японец Сёма Уно и его соотечественница, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 Каори Сакамото.

В номинации «Лучший новичок» представлены Нина Пинзаррон (Бельгия), Кимми Репонд (Швейцария), Хана Ёсида (Япония).

В других категориях номинированы:

лучшая развлекательная программа:

Кевин Аймоз (Франция) — произвольная программа

Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — произвольный танец

Адам Сяо Хим Фа (Франция) — произвольная программа

лучший костюм:

Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — произвольный танец

Луна Хендрикс (Бельгия) — произвольная программа

Ли Хэ Ин (Южная Корея) — короткая программа

Победители будут определены путём голосования жюри, в которое входят шесть бывших фигуристов. Церемония вручения наград пройдёт в Цюрихе (Швейцария) 11 февраля 2024 года.