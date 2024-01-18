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Камила Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам

Камила Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева не примет участия в чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья. Об этом сообщается в телеграм-канале официального фан-клуба Валиевой.

«Дорогие болельщики Камилы!

К сожалению, мы вынуждены сообщить, что Камила не сможет принять участие в чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья.

Мы понимаем, что это вынужденная мера, ведь Камила всегда стремится выступать и показывать своё мастерство на льду, радовать своих болельщиков.

Мы ждём Камилу на льду, и уже очень скоро мы увидим её!» — говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат России по прыжкам пройдёт с 19 по 22 января в Москве. В первый день соревнований состоится квалификация, 20 января пройдёт личный турнир, а в заключительный день состоится командный турнир.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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