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Фигуристка Двоеглазова пропустит чемпионат России по прыжкам

Фигуристка Двоеглазова пропустит чемпионат России по прыжкам
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Ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Алиса Двоеглазова не сможет выступить на чемпионате России по прыжкам из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Двоеглазова пропустит чемпионат России по прыжкам по состоянию здоровья», — приводит слова собеседника агентства ТАСС.

Напомним, чемпионат России по прыжкам пройдёт с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

15-летняя спортсменка является серебряным призёром прыжкового турнира прошлого сезона, также спортсменка заняла второе место на Кубке Первого канала среди юниоров.

Ранее было объявлено, что чемпионат России пропустит и Камила Валиева.

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