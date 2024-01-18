Тарасова: нестрашно, что Валиева пропустит прыжковый турнир. Там есть кем восхищаться

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что Камила Валиева не примет участие в чемпионате России по прыжкам.

«Нет ничего страшного в том, что Валиева пропустит прыжковый турнир. У нее непростой сезон, надо подсобрать силы. Там есть кем восхищаться, не переживайте», – приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 18 января, олимпийская чемпионка в командном турнире Валиева сообщила в соцсетях, что не сможет выступить на турнире по состоянию здоровья.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Москве с 19 по 21 января. В первый день соревнований состоится квалификация, 20 января пройдёт личный турнир, а в заключительный день состоится командный турнир.