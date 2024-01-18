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Гербольдт — о Валиевой: обидно, когда спортсмен такого уровня пропускает чемпионат

Гербольдт — о Валиевой: обидно, когда спортсмен такого уровня пропускает чемпионат
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт отреагировала на новость о снятии олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы в женском катании Камилы Валиевой с прыжкового чемпионата России — 2024, который пройдёт в Москве с 19 по 21 января.

«Я думаю, что фанаты, как и многие другие люди, ждут выхода Камилы на чемпионате. Возможно, на сегодняшний день она не совсем готова или хочет передохнуть, взять для себя какую-то паузу. Конечно, когда спортсмены такого уровня пропускают чемпионаты, обидно, что ты их не увидишь. Для любого спортсмена высокого уровня неудачные сезоны — это достаточно болезненно» — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

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