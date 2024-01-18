«Она пошлёт нас в жопу». Представители ТК «Пятница» — о Тутберидзе в шоу «Большие девочки»

Генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия рассказал, как ему удалось пригласить заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе на участие в шоу «Большие девочки».

«Когда мы решили запустить на «Пятнице» гранд-шоу «Большие девочки», первым делом сели обсуждать, кто станет наставником девчонок. Девчонок, каждая из которых – это 120 кг нежности, ярости и прокрастинации. Я сказал: «Нам нужна Этери Тутберидзе». Коллеги ответили хором: «Она пошлёт нас в жопу». Я говорю: «Ребята, это мой крест, но нести его вам!» – написал Николай Картозия в своих соцсетях.

Напомним, Тутберидзе выступит в роли наставника в шоу «Большие девочки». Его идея заключается в том, что 13 девушек, имеющих лишний вес (от 100 кг), будут пытаться похудеть и изменить качество жизни под камерами.