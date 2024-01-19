Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мухортова и Евгеньев не выступят на чемпионате России по прыжкам

Мухортова и Евгеньев не выступят на чемпионате России по прыжкам
Комментарии

Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев не выступят на чемпионате России по прыжкам из-за болезни партнёрши.

«Я заболела сразу после чемпионата России. Мы надеялись, что успеем подготовиться к прыжковому турниру, но я всё ещё не могу вылечиться и приступить к тренировкам, поэтому мы вынуждены сняться», – приводит слова Мухортовой ТАСС.

Напомним, чемпионат России по прыжкам пройдёт с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА Арене».

Ранее с турнира снялась олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гербольдт — о Валиевой: обидно, когда спортсмен такого уровня пропускает чемпионат
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android