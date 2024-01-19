Чернышова и Вильчик снялись с чемпионата России по прыжкам из-за проблем с лезвием
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Спортивная пара Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик не сможет принять участие в чемпионате России по прыжкам из-за проблем с лезвием.
«Не сможем выступить из-за проблем с лезвием», — приводит слова Вильчика ТАСС.
Ранее появилась информация, что пара не выступит на турнире из-за проблем с экипировкой, однако с какой именно — не уточнялось.
Отметим, что 14-летняя Чернышова и 18-летний Вильчик являются двукратными победителями этапов юниорского Гран-при России.
Напомним, помимо Камилы Валиевой, чемпионат России по прыжкам пропустит и Алина Горбачёва.
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