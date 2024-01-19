Аделия Петросян выиграла квалификацию ЧР по прыжкам среди женщин

Российская фигуристка Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России (2023) и чемпионка России (2024), выиграла квалификацию чемпионата России по прыжкам среди женщин. Спортсменка исполнила четверной флип в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп сольно, за что получила от судей 30,95 балла и уверенно стала первой.

Второй, немного уступив Петросян, стала Маргарита Базылюк, которая набрала 29,16 балла. Фигуристка выполнила четверной тулуп, затем два каскада из четверного сальхова и тройного тулупа.

На третьем месте в квалификации расположилась Елена Костылева, которая исполнила четверной сальхов с помаркой, затем она снова выполнила этот прыжок, на этот раз чисто. В конце спортсменка выполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп и набрала 24,28 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменками, прошедшими квалификацию чемпионата России по прыжкам:

1. Аделия Петросян — 30,95

2. Маргарита Базылюк — 29,16

3. Елена Костылева — 24,48

4. Алена Принёва — 23,55

5. Мария Гордеева — 23,24

6. Екатерина Кольцова — 17,37

7. Виктория Морозова — 17,99

8. Арина Мохова — 17,81

9. Софья Муравьёва — 15,87

10. Диана Мильто — 15,16

11. Алена Жилина — 15,08

12. Надежда Понтелеенко — 15,05

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.