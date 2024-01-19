Аделия Петросян выиграла квалификацию ЧР по прыжкам среди женщин

Российская фигуристка Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России (2023) и чемпионка России (2024), выиграла квалификацию чемпионата России по прыжкам среди женщин. Спортсменка исполнила четверной флип в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп сольно, за что получила от судей 30,95 балла и уверенно стала первой.
Второй, немного уступив Петросян, стала Маргарита Базылюк, которая набрала 29,16 балла. Фигуристка выполнила четверной тулуп, затем два каскада из четверного сальхова и тройного тулупа.
На третьем месте в квалификации расположилась Елена Костылева, которая исполнила четверной сальхов с помаркой, затем она снова выполнила этот прыжок, на этот раз чисто. В конце спортсменка выполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп и набрала 24,28 балла.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменками, прошедшими квалификацию чемпионата России по прыжкам:
1. Аделия Петросян — 30,95
2. Маргарита Базылюк — 29,16
3. Елена Костылева — 24,48
4. Алена Принёва — 23,55
5. Мария Гордеева — 23,24
6. Екатерина Кольцова — 17,37
7. Виктория Морозова — 17,99
8. Арина Мохова — 17,81
9. Софья Муравьёва — 15,87
10. Диана Мильто — 15,16
11. Алена Жилина — 15,08
12. Надежда Понтелеенко — 15,05
Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.