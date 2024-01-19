Известна сетка ЧР по прыжкам у женщин: Петросян, Базылюк и Костылева — в разных 1/4 финала

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала сетку чемпионата России по прыжкам у женщин. Лидеры квалификации: Аделия Петросян, Маргарита Базылюк и Елена Костылева, — в четвертьфинале не встретятся друг с другом.

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

В 1/4 финала Аделия Петросян встретится со ставшей 12-й в квалификации Надеждой Понтелеенко, а в случае выхода в полуфинал будет соревноваться либо с Екатериной Кольцовой (6), либо с Викторией Морозовой.

Маргарита Базылюк пройдёт по нижней части турнирной таблицы. Спортсменка в 1/4 финала поборется с Алёной Жилиной (11), а в 1/2 финала может встретиться с победительницей соревнований между Марией Гордеевой (5) и Ариной Моховой (8).

Елена Костылева попала в середину сетки. Её первой соперницей будет Диана Мильто (10), а за выход в финал, в случае победы в полуфинале, она будет бороться либо с Алёной Приневой (4), либо с Софьей Муравьёвой (9).

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.