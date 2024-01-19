Сетка ЧР по прыжкам у пар: Мишина — Галлямов и Бойкова — Козловский в разных концах

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала сетку чемпионата России по прыжкам у пар. Лидеры квалификации Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский находятся в разных концах турнирной сетки.

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Мишина и Галлямов в 1/4 финала встретятся с Натальей Хабибуллиной и Ильёй Княжуком, которые стали восьмыми в квалификации. В полуфинале они могут побороться либо с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко (4), либо с Кирой Доможировой и Ильёй Вегерой (5).

Бойкова и Козловский, в свою очередь, начнут борьбу встречей с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым (7), а за выход в финал могут побороться либо с Екатериной Чикмарёвой и Матвеем Янченковым (3), либо с Владой Селивановой и Виктором Потаповым (6).

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