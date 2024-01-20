Чемпионат России по прыжкам, спортивные пары: во сколько четвертьфинал, где смотреть

Сегодня, 20 января, спортивные пары выступят на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве на льду «ЦСКА-Арены».

Четвертьфинальные прокаты начнутся в 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ РОССИИ

Мишина и Галлямов в 1/4 финала встретятся с Натальей Хабибуллиной и Ильёй Княжуком, которые стали восьмыми в квалификации. В полуфинале они могут побороться либо с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко (4), либо с Кирой Доможировой и Ильёй Вегерой (5).

Бойкова и Козловский, в свою очередь, начнут борьбу встречей с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым (7), а за выход в финал могут побороться либо с Екатериной Чикмарёвой и Матвеем Янченковым (3), либо с Владой Селивановой и Виктором Потаповым (6).

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.