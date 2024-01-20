Чемпионат России по прыжкам, мужчины: во сколько четвертьфинал, где смотреть

Сегодня, 20 января, мужчины представят свои программы на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве на льду «ЦСКА-Арены».

Четвертьфинальные прокаты начнутся в 15:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ РОССИИ

В 1/4 финала Арсений Федотов встретится с Григорием Фёдоровым, ставшим 12-м в квалификации. Если спортсмен выйдет в полуфинал, ему предстоит поединок либо с Марком Кондратюком (7), либо с Евгением Семененко (6).

Пётр Гуменник пройдёт по нижней части сетки: он поборется с Николаем Колесниковым (11), а в 1/2 финала может встретиться с Михаилом Терновским (5) или Иваном Поповым (8).

Ставший третьим в квалификации Лев Лазарев будет бороться в середине турнирной таблицы. В 1/4 финала его ждёт поединок с Владиславом Дикиджи (10), а за выход в финал он может сразиться с Глебом Лутфуллиным (4) или Макаром Игнатовым (9).

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.