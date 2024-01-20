На «ЦСКА-Арене» пройдёт шоу «Влюблённые в фигурное катание»

14 февраля 2024 года в пятый раз состоится ледовое шоу «Влюблённые в фигурное катание». В ежегодном мероприятии примут участие топ-фигуристы России, среди которых Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Фигуристы выступят под песни в живом исполнении известных артистов. Алина Загитова, обладательница «Большого шлема» по фигурному катанию, покажет номер под сопровождение певицы Zivert.

Действие шоу развернётся в декорациях узких улиц, широких проспектов и культовых мест Москвы. Главная сюжетная линия шоу — история влюблённой пары в исполнении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

«Я рада, что именно мы с Никитой будем играть влюблённую пару в самом романтичном ледовом шоу сезона! В сущности, нам и играть не придётся. Хотелось бы пригласить всех посетить этот праздник и стать его полноправной частью. Зарядитесь добрыми и светлыми чувствами и не забудьте поделиться ими с теми, кто каждый день делает вашу жизнь более радостной и счастливой», — сказала Виктория Синицина.

Подробная информация и билеты доступны на сайте.

Начало шоу — в 19:00.