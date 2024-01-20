«Надеюсь, до драки не дойдёт». Козловский – о борьбе с Галлямовым на командном ЧР

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Дмитрий Козловский и Александр Галлямов поделились настроем на командный чемпионат России – 2024 по прыжкам, в котором они выступят в роли капитанов.

Козловский: что будет завтра? Драка (смеётся). Но надеюсь, что до драки не дойдёт. У нас такого в планах нет.

Галлямов: чтобы не держали нас семеро.

Козловский: мы с Сашей это обсуждали — мне кажется, что у нас интересное соперничество. Мы оба сильные спортсмены, нам помогают потрясающие партнёрши. Мы уже взрослые, с определёнными регалиями, принципиальные соперники. Мне кажутся, вокруг таких фигур и должно строиться противостояние каких-то команд, если мы уже доходим до выбора капитанов.

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