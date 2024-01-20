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Грицаенко — о победе на ЧР по прыжкам: немного непонятно, но как минимум весело

Грицаенко — о победе на ЧР по прыжкам: немного непонятно, но как минимум весело
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Российский фигурист Артём Грицаенко, выступающий в парном катании с Елизаветой Осокиной, прокомментировал победу на чемпионате России – 2024 по прыжкам, который проходит в Москве.

«Ехали сюда покататься. На квалификации были непонятные ощущения — то ли соревнования, то ли как дома катаемся на тренировке. В общем, немного непонятно, но как минимум весело, интересно. Формат другой, на тренировках ничего такого интересного не было, как здесь.

Старались делать наши обычные элементы, которые есть в программах. Ничего сверхнового для себя не делали, связки как на тренировках. Сделали, что смогли», — передают слова Грицаенко корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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