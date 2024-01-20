Бойкова: хотелось в свой день рождения сделать четверной выброс и порадовать зрителей

Чемпионка Европы 2020 года, российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась впечатлениями от участия в парном турнире на чемпионате России по прыжкам.

«Ехали в первую очередь получить удовольствие. Это единственный турнир в сезоне, где ты не катаешь программу и не напрягаешься. Сделал элемент — получил удовольствие, порадовал зрителей. Хотелось в свой день рождения сделать четверной выброс и порадовать зрителей. На тренировках выезжали неоднократно, это спокойно воспринимается — но сегодня не получилось. Надеюсь, завтра всё получится.

Изначально планировали четверной в финале. Хотели ещё каскад риттбергер — дупель — дупель, но перед финалом тренеры сказали делать сальхов — дупель — дупель. Перестраиваться надо. Видимо, не перестроилась», — передают слова спортсменки корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.