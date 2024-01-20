Видео выступления чемпиона России по прыжкам — 2024 Арсения Федотова в финале турнира

Сегодня, 20 января, прошёл финальный день соревнований мужчин-одиночников на чемпионате России по прыжкам — 2024. Победу на турнире одержал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов, который в финале исполнил четверной лутц, тройной тулуп, три двойных акселя, приземлил связку четверной лутц — тройной тулуп, а затем выполнил четверные флип и лутц. Успешное выступление принесло спортсмену 71,75 балла от судей.
«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с выступлением Арсения Федотова в финале чемпионата России по прыжкам, которое принесло спортсмену победу на соревнованиях.
Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2024
Итоговый протокол. Мужчины
1. Арсений Федотов — 71,75.
2. Иван Попов — 66,61.
3. Лев Лазарев — 52,25.
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