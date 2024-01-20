«Пришлось готовиться за три дня из-за болезни». Попов — о финале ЧР по прыжкам

Фигурист, выступающий в одиночном катании, Иван Попов стал вторым в личном турнире чемпионата России по прыжкам. 19-летний спортсмен набрал 66,61 балл. Сам Попов заявил, что не ожидал попасть даже в финал, а перед стартом соревнований готовился всего три дня из-за перенесённой болезни.

«Впечатления очень крутые. Крутой формат соревнований, кто что умеет. Я второй раз выступаю, в первый раз не прошел отборочный этап, а в этот раз получилось очень круто.

Насколько ожидаемо было попадание в тройку? Очень неожиданно, если честно. Перед этим стартом мне пришлось готовиться за три дня из-за болезни. Я не ожидал, что так далеко зайду.

Что было самым сложным, временной лимит? Не особо сложно, если настраиваться просто на одну попытку, так что даже есть время, чтобы отдохнуть между прыжками. Когда нам сказали, что минута, ограниченное время, мы подумали: «А как прыгать?». На деле оказалось, что не очень сложно.

Сложнее ли с возрастом прыгать? Тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, чем мы. Поэтому было немножко тяжело (улыбается).

Как нам звуки при падениях в квалификации? Очень… смешно (улыбается).

Отношение к турниру было как к шоу? Изначально как к шоу, все пришли сюда, чтобы сделать шоу, показать каскады, какие-то элементы: два трикселя вместе прыгали, три трикселя было. Просто этого никогда не будет в программах" — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что спортсмен стал самым старшим из тройки финалистов. Первое место занял 14-летний Арсений Федотов, а третье место осталось за Львом Лазаревым, которому 15 лет.

Арсений Федотов тоже признался, что не ожидал пройти до финала.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.