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12-летняя Базылюк из группы Тутберидзе исполнила каскад из двух четверных прыжков. Видео

Сегодня, 20 января, состоялся финал чемпионата России по прыжкам — 2024 среди женщин, победу в котором одержала 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк. В своём выступлении в заключительной стадии турнира спортсменка исполнила каскад из двух четверных прыжков, приземлив связку четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео каскада Маргариты Базылюк с двумя четверными прыжками, выполненного в финале чемпионата России по прыжкам.

Спортсменка без ошибок выступила в финале соревнований, набрав 70,29 балла и более чем на 12 баллов опередив ставшую второй чемпионку России — 2024 Аделию Петросян. Замкнула тройку сильнейших Елена Костылева (54,69 балла).

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.