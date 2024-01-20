Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

12-летняя Базылюк из группы Тутберидзе исполнила каскад из двух четверных прыжков. Видео

12-летняя Базылюк из группы Тутберидзе исполнила каскад из двух четверных прыжков. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 января, состоялся финал чемпионата России по прыжкам — 2024 среди женщин, победу в котором одержала 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк. В своём выступлении в заключительной стадии турнира спортсменка исполнила каскад из двух четверных прыжков, приземлив связку четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео каскада Маргариты Базылюк с двумя четверными прыжками, выполненного в финале чемпионата России по прыжкам.

Спортсменка без ошибок выступила в финале соревнований, набрав 70,29 балла и более чем на 12 баллов опередив ставшую второй чемпионку России — 2024 Аделию Петросян. Замкнула тройку сильнейших Елена Костылева (54,69 балла).

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

Материалы по теме
12-летняя фигуристка оставила Петросян без титула и сделала каскад из двух четверных!
12-летняя фигуристка оставила Петросян без титула и сделала каскад из двух четверных!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android