Муравьёва приземлила два тройных акселя, но не смогла выйти в финал. Видео

Фигуристка Софья Муравьёва закончила свои выступления на чемпионате России по прыжкам в полуфинале. несмотря на два тройных акселя в программе она не смогла выйти в финал

Софья Муравьёва сольно исполнила тройной аксель. В каскаде с тройным тулупом спортсменка повторила. А в конце ученица Евгения Плющенко сделала каскад из лутца и двух тулупов в три оборота. А потом повторила каскад, где был двойной аксель последним прыжком.

Спортсменка не вышла в финал, проиграв Елене Костылевой. За выступление Софья Муравьёва набрала 44,28 балла

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор выступления Софьи Муравьевой в полуфинале чемпионата России по прыжкам.

Напомним, что чемпионкой России по прыжкам среди женщин стала ученица Тутберидзе Маргарита Бызлюк, набрав 70,29 баллов. Сейчас спортсменке 12 лет. Второе место у Адели Петросян и 57,89 баллов. Замыкает тройку лидеров Елена Костылева, набравшая 54,69 баллов. Все три фигуристки, занявшие пьедестал почёта были лидерами еще на этапе квалификации.

Чемпионат России по прыжкам проходит сейчас в Москве на ЦСКА-Арене.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.