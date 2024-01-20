Базылюк: уникальный каскад из 2 четверных сальховов? С пустой головой пошла — и получился

Российская фигуристка Маргарита Базылюк, которая сегодня, 20 января, выиграла чемпионат России по прыжкам, высказалась о своём выступлении в финале турнира, где она прыгнула каскад из двух четверных сальховов.

«Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на этих соревнованиях, меня очень поддерживали. Я очень рада. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Соревнования непривычные. После первого раунда ты опять выходишь на лёд, потом уходишь, потом вновь выходишь. Ты эмоционально устал, но чувствуешь, что ещё можешь.

Уникальный каскад из двух четверных сальховов? Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла и получился. Реально ли вставить его в программу? Я бы очень хотела его показать на соревнованиях. Но мне кажется, что лучше сделать два сольных сальхова, потому что получишь больше баллов, чем за каскад.

Какие ожидания от завтрашнего турнира? Я сейчас живу одним днём. На завтра ничего не думала. Я хотела отобраться сегодня и всё. Мне надо было сделать всё своё, а дальше судьи сами меня оценят», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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