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Стал известен состав участников командного турнира чемпионата России по прыжкам — 2024

Стал известен состав участников командного турнира, который пройдёт в рамках чемпионата России по прыжкам — 2024 в воскресенье, 21 января. Его опубликовала пресс-служба Первого канала.

У мужчин на соревнования заявились Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Лев Лазарев, Иван Попов, Евгений Семененко и Арсений Федотов. У женщин на турнире выступят Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.

Также выступят спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко и Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Напомним, капитанами команд станут фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

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