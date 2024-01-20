Анна Погорилая вновь станет мамой

Российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая, выступавшая в одиночном катании, вновь станет мамой. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Анны Погорилой

«Смысла это скрывать я больше не вижу…

Я беременна!!! И мы снова станем родителями.

Уже как пять месяцев, и я думаю, многие начали догадываться или хотя бы подозревать что-то. В этом году я всем отказывала в шоу и очень рада — ведь представить никто не мог, что будут такие морозы.

В прошлую беременность был ковид и было много страхов и переживаний, поэтому в эту беременность я наслаждаюсь по полной). И даже продолжаю работать и тренировать в обычном режиме.

Я каждый день в эйфории от ожидания нового чуда. Не хочется торопиться, но уже очень хочется узнать, какой же человечек нас там ждёт» — написала Погорилая в под постом в социальных сетях.

Напомним, российская фигуристка перестала участвовать в соревнованиях с 2017 года, но об официальном завершении карьеры не объявляла. За время, пока Погорилая не выступает, она успела выйти замуж и родить первую дочку.