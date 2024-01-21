Стали известны результаты жеребьёвки командного чемпионата России по прыжкам

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Прошла жеребьёвка командного чемпионата России – 2024 по прыжкам, который проходит в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Синяя команда (капитан Дмитрий Козловский):

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;

Маргарита Базылюк (вчера, 20 января, выиграла индивидуальный ЧР по прыжкам);

Софья Муравьёва;

Мария Гордеева;

Лев Лазарев;

Евгений Семененко;

Иван Попов;

Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков;

Дмитрий Алиев.

Красная команда (капитан Александр Галлямов):

Анастасия Мишина – Александр Галлямов;

Аделия Петросян;

Елена Костылева;

Екатерина Кольцова;

Арсений Федотов (вчера, 20 января, выиграл индивидуальный ЧР по прыжкам);

Владислав Дикиджи;

Пётр Гуменник;

Елизавета Осокина – Артём Грицаенко (вчера, 20 января, выиграли индивидуальный ЧР по прыжкам);

Елизавета Туктамышева.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.