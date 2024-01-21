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Чемпионат России по прыжкам. Командный турнир
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14:00 Мск
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Стали известны результаты жеребьёвки командного чемпионата России по прыжкам

Стали известны результаты жеребьёвки командного чемпионата России по прыжкам
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Прошла жеребьёвка командного чемпионата России – 2024 по прыжкам, который проходит в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Синяя команда (капитан Дмитрий Козловский):

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;
Маргарита Базылюк (вчера, 20 января, выиграла индивидуальный ЧР по прыжкам);
Софья Муравьёва;
Мария Гордеева;
Лев Лазарев;
Евгений Семененко;
Иван Попов;
Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков;
Дмитрий Алиев.

Красная команда (капитан Александр Галлямов):

Анастасия Мишина – Александр Галлямов;
Аделия Петросян;
Елена Костылева;
Екатерина Кольцова;
Арсений Федотов (вчера, 20 января, выиграл индивидуальный ЧР по прыжкам);
Владислав Дикиджи;
Пётр Гуменник;
Елизавета Осокина – Артём Грицаенко (вчера, 20 января, выиграли индивидуальный ЧР по прыжкам);
Елизавета Туктамышева.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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