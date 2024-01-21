Стали известны результаты жеребьёвки командного чемпионата России по прыжкам

Прошла жеребьёвка командного чемпионата России – 2024 по прыжкам, который проходит в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.
Синяя команда (капитан Дмитрий Козловский):
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;
Маргарита Базылюк (вчера, 20 января, выиграла индивидуальный ЧР по прыжкам);
Софья Муравьёва;
Мария Гордеева;
Лев Лазарев;
Евгений Семененко;
Иван Попов;
Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков;
Дмитрий Алиев.
Красная команда (капитан Александр Галлямов):
Анастасия Мишина – Александр Галлямов;
Аделия Петросян;
Елена Костылева;
Екатерина Кольцова;
Арсений Федотов (вчера, 20 января, выиграл индивидуальный ЧР по прыжкам);
Владислав Дикиджи;
Пётр Гуменник;
Елизавета Осокина – Артём Грицаенко (вчера, 20 января, выиграли индивидуальный ЧР по прыжкам);
Елизавета Туктамышева.
Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.