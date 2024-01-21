Козловский: золотое правило — чьей команде помогает Траньков, та проигрывает

Российский фигурист Дмитрий Козловский подшутил над командой своих соперников на чемпионате России по прыжкам, которую возглавлял Александр Галлямов, отметив, что та команда, которой помогает двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, обычно проигрывает.

«Золотое правило: чьей команде помогает Траньков, та проигрывает», — отметил Козловский на пресс-конференции после победы в финале турнира.

Галлямов добавил: «Мы обсуждали с Лизой (Туктамышевой), что когда они вместе в команде, у них никогда не получается выигрывать. Но, может быть, в следующий раз это прервётся».

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, что в команду чемпионов России по прыжкам, помимо Дмитрия Козловского, входили его партнёрша Александра Бойкова, пара Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков, а также одиночники Маргарита Базылюк, Софья Муравьёва, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов и Дмитрий Алиев.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.