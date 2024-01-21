«На повторе видели, как у Костылевой выгнулась рука». Козловский — о ЧР по прыжкам

Российский фигурист Дмитрий Козловский поделился эмоциями от чемпионата России по прыжкам, отметив, что турнир прошёл хорошо, однако спортсмены переживали за Елену Костылеву, получившую травму.

«Эмоции потрясающие! Было сложно, я успешно попробовал себя в новой роли, новом амплуа. Единственное – в самом конце турнира была очень неприятная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву, которая показывала очень стабильный и высокий уровень исполнения, надёжности элементов. Но в конце что-то не получилось, особенно в моменте, когда она упала тяжело. На повторе мы видели, как у неё выгнулась рука, и, конечно, на самом деле это было максимально напряжённо.

Могу сказать, что турнир получился очень цельным, последовательным. Присутствовало самое главное – напряжение до самого последнего тура. Мы прекрасно понимали, что у нас есть шансы победить, продумали с командой хорошую стратегию выступления, сильную ставку сделали на последний раунд, выставили своих самых сильных атлетов. Это оправдалось», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова с пресс-конференции по итогам турнира.

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