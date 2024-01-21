Галлямов: быть капитаном команды – большая честь для меня

Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал свою роль капитана команды на чемпионате России по прыжкам — 2024.

«Не могу не согласиться с Димой, нельзя передать словами, насколько это было классно. Интрига, развязка в последнем раунде, когда исполняли по пять прыжков в каскаде. Если вспомнить, как проходили предыдущие турниры по прыжкам, это все происходило, и довольно сложно было предугадать, кто как прыгнет этот каскад, потому что это действительно сложно исполнять. Немножко и как бывший одиночник это могу сказать (улыбается).

Действительно, приятный турнир, быть капитаном команды – большая честь для меня. За Лену было очень обидно, что такое довольно-таки больное падение вышло, но надеюсь, что с ней все будет хорошо. Ей сразу медики сделали заморозку. Думаю, что все будет в порядке", — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.