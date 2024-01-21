Козловский: MVP команды? Я не могу выделить кого-то одного

Российский фигурист Дмитрий Козловский порассуждал о том, кто является MVP его команды на чемпионате России по прыжкам — 2024.

«MVP команды? Я не могу выделить кого-то одного. Это Маргарита Базылюк, безусловно, и Лев Лазарев. Это было так круто, что просто завораживало! Настолько уверенно спортсмены выходили и делали! И ладно Маргарита, она в принципе максимально уверена в себе, у нее отсутствуют какие-либо сомнения. Но Льву выпала очень тяжелая роль закрывать выступление нашей команды. Я думаю, что он слышал баллы, он прекрасно понимал, что ему нужно выполнять свою работу с уверенностью, а это всегда давит. И этот юный парень вышел, собрался и сделал все на максимум», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, что команда Козловского победила на чемпионате России по прыжкам, опередив команду Александра Галлямова.

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