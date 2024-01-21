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Алиев вне конкурса исполнил сальто на командном турнире в рамках ЧР по прыжкам. Видео

Алиев вне конкурса исполнил сальто на командном турнире в рамках ЧР по прыжкам. Видео
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Российский фигурист, победитель и серебряный призёр чемпионатов Европы Дмитрий Алиев исполнил сальто назад после своего выступления на командном турнире в рамках чемпионата России по прыжкам — 2024. Спортсмен прыгнул назад через голову вне конкурса.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео сально назад, выполненного Дмитрием Алиевым.

Напомним, за своё оценивавшееся судьями выступление фигурист получил 9,32 балла. Спортсмен приземлил на две ноги тройной аксель, однако качественно исполнил тройной лутц.

Отметим, что Дмитрий Алиев на турнире выступал за команду Дмитрия Козловского, которая в итоге одержала победу на соревнованиях, опередив по баллам соперников под руководством Александра Галлямова.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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