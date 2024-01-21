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12-летняя Костылева избежала серьёзного повреждения после падения на ЧР по прыжкам

12-летняя Костылева избежала серьёзного повреждения после падения на ЧР по прыжкам
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Сегодня, 21 января, в Москве прошёл финальный день чемпионата России по прыжкам, во время которого состоялся командный турнир. Среди женщин-одиночниц выступала 12-летняя Елена Костылева, которая днём ранее выиграла бронзу в личных соревнованиях. Во время своего выступления спортсменка повредила руку после падения с прыжка. Мама фигуристки сообщила, что Елена избежала серьёзного повреждения.

«После падения с ручкой у Лены, обошлось ушибом. Спасибо всем кто болел и переживал», — написала мама Елена на её официальной странице «Вконтакте».

Напомним, Костылева, выступавшая за команду Александра Галлямова, неудачно упала с четверного сальхова и при приземлении повредила локоть.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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