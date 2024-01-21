Евгения Медведева посетила тренировочные сборы московского «Динамо» в Катаре

Российская фигуристка и серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева посетила тренировочные сборы московского «Динамо», которые проходят в Катаре.

«Чемпионка мира и болельщица бело-голубых приехала к нам на тренировочные сборы второй год подряд, чтобы снять крутой контент!» — сообщила пресс-служба московского «Динамо»

Напомним, российская фигуристка выступала в одиночном фигурном катании. В конце 2019 года Медведева завершила профессиональную спортивную карьеру. По её словам, причиной этого стали проблемы со здоровьем. Она поняла, что не справляется с физической нагрузкой.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).