Алиев делал запрещённый приём, Плющенко поддержал Муравьёву. Фото с прыжкового турнира

21 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» команда чемпиона Европы – 2020 в парном катании Дмитрия Козловского стала победительницей чемпионата России – 2024 по прыжкам, который прошёл в Москве. Она выиграла у коллектива бронзового призёра Олимпиады-2020, чемпиона мира и Европы Александра Галлямова.

Лучшие кадры с командного турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о командном чемпионате России по прыжкам.

«Все молодцы, все старались, кого-то выделить сложно. Конечно, обидно, что у нас девочки немножко не смогли раскрыться. Но ничего, я думаю, что к следующему чемпионату России по прыжкам они подготовятся получше, будут знать полный регламент, чтобы не ошибиться. Поэтому я просто всех похвалил, всех поздравил», — передают слова Галлямова корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.