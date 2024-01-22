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Трёхкратный призёр чемпионатов Европы Маттео Риццо перенёс операцию

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы Маттео Риццо перенёс операцию
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Трёхкратный призёр чемпионатов Европы, итальянский фигурист Маттео Риццо перенёс операцию после травмы бедра.

Спортсмен опубликовал в социальных сетях фотографию из больничной палаты.

Фото: Личный архив Маттео Риццо

«Всем привет! Я хотел сообщить вам новости. Операция прошла отлично. Хочу поблагодарить доктора и весь персонал больницы. До скорой встречи!» — подписал фото спортсмен.

Напомним, в декабре 2023 года Риццо снялся с чемпионата Италии, сославшись на травму правого бедра. Несмотря на повреждение, он смог выступить на прошедшем чемпионате Европы и занять третье место, набрав в общей сложности 250,87 балла.

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