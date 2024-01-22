«Мура, горжусь!» Плющенко оценил выступление Софьи Муравьёвой на командном ЧР по прыжкам

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко опубликовал хвалебный пост в адрес своей воспитанницы – серебряного призёра чемпионата России – 2024 Софьи Муравьёвой.

«Мура – двукратная чемпионка России по прыжкам в команде! Ты второй год подряд доказываешь свою стабильность и владение 3,5A в 17 лет! Горжусь, умница! Всё на 100%», — написал Плющенко в своих социальных сетях.

Напомним, на командном чемпионате России — 2024 по прыжкам Муравьёва представляла «синюю» команду, капитаном которой стал Дмитрий Козловский. Коллектив набрал 382,95 балла. Ему противостояла «красная» команда, ведомая Александром Галлямовым, они в сумме получили от судей 330,08 балла. За победу команда-победитель получит 5 млн рублей, проигравшие — 3 млн.