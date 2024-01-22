Иоланда Чен — о прыжковом турнире: фантастика по сравнению с чемпионатом Европы

Советская и российская легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен сравнила чемпионат России по прыжкам и чемпионат Европы, который прошёл в Каунасе (Литва).

«Прыжковый турнир — просто «вау» и фантастика по сравнению с чемпионатом Европы, который проводит несчастный ISU. Базылюк зашла на сумасшедший каскад: четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов. Мне кажется, это мировой рекорд. Никакой Нэйтан Чен не замахивался. Это фантастическое зрелище!

Наши девочки тройные прыжки делают 10-ми по счёту. Если их выпустить на международные старты, то в два раза лучше будут выступать. Даже Губановой не могут позволить победить, чтобы, не дай бог, сказали: «Опять русская девушка». Эту Хендрикс, которую тянули во все дыры и стороны… И наконец она его выиграла. Стыдобища повторять прыжки, что делали тётки в 80-х годах! А наши девочки в тренде.

Люди начнут голосовать билетами, деньгами. ISU надо думать. Такое не допускать к себе — непрофессиональная организация и дилетантство», — приводит слова Чен Sport24.

Напомним, чемпионат России по прыжкам проходил в Москве на «ЦСКА-Арене» с 19 по 21 января.