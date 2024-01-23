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«Последние лучики солнца». Александра Трусова опубликовала фото с отдыха

«Последние лучики солнца». Александра Трусова опубликовала фото с отдыха
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях солнечные фото с отдыха.

«Последние лучики солнца», — подписала фото Трусова, добавив эмодзи «самолёт».

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Трусова помимо серебра на ОИ-2022 имеет в своём активе золото ЧР-2022, две золотые медали с юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу со взрослого ЧМ-2021.

Последним на данный момент соревнованием для фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где Трусова заняла второе место.

Напомним, Трусова стала первой, кому удалось на взрослых соревнованиях исполнить четверные флип, тулуп и лутц. Сделав это, она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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