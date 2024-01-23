Елизавета Туктамышева: когда-нибудь и моя команда победит на турнире Первого канала!

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления на командном чемпионате России – 2024 по прыжкам, который прошёл в Москве.

«Когда-нибудь и моя команда победит на турнире Первого канала! А вообще, было круто! Спасибо всем за этот день», — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

Напомним, на командном ЧР Туктамышева представляла «красную» команду, капитаном которой был Александр Галлямов. В неё также вошли:

Аделия Петросян;

Елена Костылева;

Екатерина Кольцова;

Арсений Федотов;

Владислав Дикиджи;

Пётр Гуменник;

Елизавета Осокина – Артём Грицаенко.

Команда Галлямова проиграла команде Дмитрия Козловского. Коллектив в сумме получил от судей 330,08 балла, их соперники – 382,95.