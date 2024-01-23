Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американцам не понравился четверной каскад Базылюк

Американцам не понравился четверной каскад Базылюк
Аудио-версия:
Комментарии

21 января чемпионкой России по прыжкам стала 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк. Она выполнила несколько сложных элементов, в том числе и каскад из двух четверных прыжков, который вызвал реакцию не только среди российских зрителей. Американские блогеры Дейв Лиз и Джонатан Байер в новом выпуске подкаста «The Skating Lesson» заявили, что такие элементы сильно навредят здоровью.

Джонатан: Если посмотреть на это видео с чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в восторге, но не я.
Дейв: Я подумал, что это отвратительно.
Джонатан: В этом было что-то тревожное и совсем не впечатляющее.
Дейв: Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?

Напомним, что юная фигуристка набрала за своё выступление 70,29 балла.

Материалы по теме
Базылюк: уникальный каскад из 2 четверных сальховов? С пустой головой пошла — и получился
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android