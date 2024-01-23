Американцам не понравился четверной каскад Базылюк

21 января чемпионкой России по прыжкам стала 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк. Она выполнила несколько сложных элементов, в том числе и каскад из двух четверных прыжков, который вызвал реакцию не только среди российских зрителей. Американские блогеры Дейв Лиз и Джонатан Байер в новом выпуске подкаста «The Skating Lesson» заявили, что такие элементы сильно навредят здоровью.

Джонатан: Если посмотреть на это видео с чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в восторге, но не я.

Дейв: Я подумал, что это отвратительно.

Джонатан: В этом было что-то тревожное и совсем не впечатляющее.

Дейв: Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?

Напомним, что юная фигуристка набрала за своё выступление 70,29 балла.