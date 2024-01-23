Елена Костылёва повторила каскад Маргариты Базылюк. Видео

Российская фигуристка и бронзовый призёр чемпионата России по прыжка Елена Костылёва на тренировке повторила каскад Маргариты Базылюк, которая стала чемпионкой России по прыжкам.

Напомним, что обеим спортсменкам 12 лет. Базылюк занимается в группе Этери Тутберидзе, а Костылёву тренирует Игорь Лютиков.

Елена Костылёва, ставшая третьей на чемпионате России по прыжкам набрала 54,69 балла. На старте программы выполнила четверной сальхов, тройной тулуп и три двойных акселя, но упала с четверного сальхова. Затем спортсменка приземлила каскад из четверного сальхова и двойного акселя и сольно исполнила тройной лутц, однако не выполнила заключительный прыжок.

Базылюк в программе исполнила каскад из четверных прыжков, который многие называют «историческим» и получила от судей 70,29 баллов.