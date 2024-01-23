Погорилая: чемпионат Европы с большим интересом смотрела, чем прыжковый турнир

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая стала гостем в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». В беседе с ведущим подкаста Андреем Журановым фигуристка сказала, что программы смотреть было интереснее, потому что этот старт необычен для зрителя.

«Если честно, чемпионат Европы я с большим интересом смотрела, чем прыжковый турнир. С одной стороны, там и наши спортсмены тоже катаются, просто под другими флагами, и борьба была очень интересная. Мне было очень интересно смотреть даже те же танцы. У меня муж танцор, он сидит со мной рядом и комментирует, объясняет. Когда ты это все слушаешь, все становится гораздо интереснее. Прыжковый турнир был интересный, но хочется программы смотреть. А этот старт непривычный для нас» — сказала Погорилая в выпуске подкаста.

Напомним, что первый чемпионат России по прыжкам прошёл в 2022 году в Санкт-Петербурге и вызвал отклик жюри. Второй состоялся в 2024 году с 10 по 21 января в Москве